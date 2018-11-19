تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

يمكث الفنان أحمد ماهر داخل أحد المستشفيات في المهندسين، وذلك بعد تعرضه الى وعكة صحية شديدة تسببت فى نقله سريعا إلى المستشفى.



وقد أجرى ماهر عملية أمس فى المعدة وذلك بعد شعوره بالالام شديدة تهاجمه وهو حاليا حالته الصحية مستقرة.



يذكر أن النجم الكبير شارك في بطولة المسلسل الإذاعي "الليث ابن سعد"، وشاركه البطولة صبحي خليل، مديحة حمدي، طارق الدسوقي.

