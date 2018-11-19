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مستشار الوزير يكشف طريقة الحصول على الرقم السري لبطاقات التموين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
تلقى برنامج "على مسئوليتي" اتصالا هاتفيًا من سيدة تدعى أم محمد تشتكي من عدم وصول الرقم السري الخاص ببطاقة التموين.

ورد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، على السيدة وطلب منها إرسال رسالة على رقم "91237" في حالة وجود رصيد، وإن لم يتوفر رصيد ترسل على رقم "9136"، موضحا أنه في حالة توصلها من خلال أي من الأرقام ستحصل على الرقم السري وستتمكن من صرف حصتها التموينية 1 ديسمبر المقبل.

وتابع أن الهدف الذي تسعى الدولة إليه هو وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة حقيقية وأن الأسر الأولى بالرعاية سوف تحصل على الدعم، مضيفا: "مازالت الفرصة متاحة لإضافة مواليد جدد".
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