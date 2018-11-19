63 مليون دولار إيرادات الجزء الثاني من فيلم Fantastic Beasts

استطاع فيلم "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"، أن يحقق إيرادات بلغت 63 مليون دولار بعد عرضه بيومين في دور العرض حول العالم.



الفيلم من بطولة "إيدي ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter".



الفيلم هو الجزء الثانى من سلسلة "Fantastic Beasts" للمؤلفة J.K. Rowling وتدور قصته حول العالم السحري، الذي يضم مغامرات في الكثير من المجالات والتي يقوم بها نيوت سكاماندر.

