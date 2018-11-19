كاظم الساهر يحيى حفلا في هولندا.. 11 يناير المقبل

اتفق بشكل نهائي المطرب كاظم الساهر على أحياء حفلا غنائيا في هولندا وتحديدا بأمستردام يوم 11 يناير المقبل.



وكانت أعلنت شركة بلاتينوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي، عن تنظيمها حفلا لكاظم الساهر، في مدينة دبي الإماراتية يوم 20 ديسمبر المُقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات الكريسماس، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الفترة القليلة المُقبلة.



ويستعد كاظم الساهر، أيضا لإحياء حفله الغنائي "ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر"، في كازينو لبنان، بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها النجوم.



وعلى جانب آخر، اتفق كاظم الساهر بشكل رسمي، على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير 2019 في كوبنهاجن بالدنمارك.



ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بالعديد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك، ومن بينها "عيد العشاق، ومدرسة الحب، وأنا وليلى".