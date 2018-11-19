ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كاظم الساهر يحيى حفلا في هولندا.. 11 يناير المقبل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:27 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اتفق بشكل نهائي المطرب كاظم الساهر على أحياء حفلا غنائيا في هولندا وتحديدا بأمستردام يوم 11 يناير المقبل.

وكانت أعلنت شركة بلاتينوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي، عن تنظيمها حفلا لكاظم الساهر، في مدينة دبي الإماراتية يوم 20 ديسمبر المُقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات الكريسماس، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويستعد كاظم الساهر، أيضا لإحياء حفله الغنائي "ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر"، في كازينو لبنان، بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها النجوم.

وعلى جانب آخر، اتفق كاظم الساهر بشكل رسمي، على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير 2019 في كوبنهاجن بالدنمارك.

ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بالعديد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك، ومن بينها "عيد العشاق، ومدرسة الحب، وأنا وليلى".
loading...

ترشيحاتنا

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

رسميا.. 15 منتخبا تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون

موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

تصريح جديد من ترامب عن مقتل جمال خاشقجي

الكويت تكشف حقيقة حضور قطر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة

إحياء ذكرى كلب في كنيسة أمريكية .. فيديو

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

فضيحة جديدة لأردوغان.. يمول الإرهاب تحت عباءة الأعمال الخيرية في سوريا

منتخب عربي يصل إلى نهائيات الكاف للمرة الأولى في تاريخه.. تعرف على مشوار "المرابطون"

محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي

حمدي بخيت يوضح أهمية التنسيق مع الجزائر في عدة قضايا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟