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برلمان

برلماني: مصر تحتاج لقاعدة بيانات لزيادة التعاون مع الدول الأخرى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إنشاء مصر لقاعدة بيانات خاصة بالتعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات، صناعة وزراعة وتجارة واستثمار، موضحُا أن إنشاء قاعدة بيانات تجمع احتياجات مصر واحتياجات الدول الأخرى سيمكن مصر من زيادة التعاون مع كل دولة على حسب المصلحة المشتركة. 

وأشاد "الجوهري" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" باللقاء الذى جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائرى، الذي أبدى خلاله رئيس مجلس الوزراء الجزائر عن تطلع بلاده لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين، مؤكدا أن حجم الاستثمارات بين البلد لا تتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، زيادة التعاون الاقتصادي مع دولة كبيرة كـ الجزائر مهم فى ظل موقعها المتميز والامكانيات التى تتمتع بها، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية فى البلدين لتطبيق وجهات النظر المتقاربة على أرض الواقع.
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