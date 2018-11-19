برلماني: مصر تحتاج لقاعدة بيانات لزيادة التعاون مع الدول الأخرى

أكد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إنشاء مصر لقاعدة بيانات خاصة بالتعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات، صناعة وزراعة وتجارة واستثمار، موضحُا أن إنشاء قاعدة بيانات تجمع احتياجات مصر واحتياجات الدول الأخرى سيمكن مصر من زيادة التعاون مع كل دولة على حسب المصلحة المشتركة.





وأشاد "الجوهري" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" باللقاء الذى جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائرى، الذي أبدى خلاله رئيس مجلس الوزراء الجزائر عن تطلع بلاده لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين، مؤكدا أن حجم الاستثمارات بين البلد لا تتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر.



