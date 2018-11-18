عمرو الليثي يعرض صرخة مريض من غرفة العمليات رفض الأطباء إسعافه

عرض الإعلامى عمرو الليثى، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمريض بمستشفى بنها الجامعي، الذي فوجئ بتأجيل عملية الجراحية بعد دخوله غرفة العمليات لمدة خمس ساعات وتعليق المحاليل، وقد طالب المريض بتحقيق فوري وتدخل من وزيرة الصحة والمديرية الصحة بالمحافظة.



وأوضح الدكتور حسام عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية النهار، أن المريض صاحب الفيديو يعاني من حالة مزمنة بعد إصابة بحادث منذ 9 سنوات حيث تعرض لعمليات جراحية لتركيب الشرائح والمسامير والتي تعرضت للتأكل.



وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أن المريض خضع لعملية جراحية منذ عامين لتغيير الشرائح والمسامير منذ عامين ولكنها فشلت، وحضر منذ فترة لتحديد موعد عملية إزالة الشرائح والمسامير خلال يوم الأحد الماضي.



وتابع، أن مستشفي بنها الجامعي يعد ملتقى خمس محافظات وتجمع لحوادث الطرق مما يمثل ضغط كبير على قسم العظام بالمستشفى، وتم تأجيل عملية المريض بسبب التكدس الشديد للعمليات الجراحية في ذلك اليوم، مؤكدا أن الأطباء ظلوا يعملون بانتظام حتى الرابعة فجرا.



وأشار حسام عبد العظيم، إلي أن حالة المريض كانت مزمنة ولكنها ليست حرجة مثل باقي العمليات الجراحية التي تستلزم مجهود وتركيز جبار من الأطباء.