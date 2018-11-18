ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو الليثي يعرض صرخة مريض من غرفة العمليات رفض الأطباء إسعافه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
توك شو
عرض الإعلامى عمرو الليثى، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمريض بمستشفى بنها الجامعي، الذي فوجئ بتأجيل عملية الجراحية بعد دخوله غرفة العمليات لمدة خمس ساعات وتعليق المحاليل، وقد طالب المريض بتحقيق فوري وتدخل من وزيرة الصحة والمديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية النهار، أن المريض صاحب الفيديو يعاني من حالة مزمنة بعد إصابة بحادث منذ 9 سنوات حيث تعرض لعمليات جراحية لتركيب الشرائح والمسامير والتي تعرضت للتأكل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أن المريض خضع لعملية جراحية منذ عامين لتغيير الشرائح والمسامير منذ عامين ولكنها فشلت، وحضر منذ فترة لتحديد موعد عملية إزالة الشرائح والمسامير خلال يوم الأحد الماضي.

وتابع، أن مستشفي بنها الجامعي يعد ملتقى خمس محافظات وتجمع لحوادث الطرق مما يمثل ضغط كبير على قسم العظام بالمستشفى، وتم تأجيل عملية المريض بسبب التكدس الشديد للعمليات الجراحية في ذلك اليوم، مؤكدا أن الأطباء ظلوا يعملون بانتظام حتى الرابعة فجرا.

وأشار حسام عبد العظيم، إلي أن حالة المريض كانت مزمنة ولكنها ليست حرجة مثل باقي العمليات الجراحية التي تستلزم مجهود وتركيز جبار من الأطباء.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الحكمة من تحريم بيت المقدس على بني إسرائيل 40 سنة

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو

محمد مرجان يكشف أسباب عودة هيثم عرابي لملف التعاقدات بالأهلي .. فيديو

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

خالد الجندي: الكعبة المشرفة سميت بالبيت العتيق لسببين.. فيديو

منتخب عربي يصل إلى نهائيات الكاف للمرة الأولى في تاريخه.. تعرف على مشوار "المرابطون"

رسميا.. 15 منتخبا تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون

ننشر أول صور لموقع مقتل رجل وزوجته بروض الفرج

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

شاهد .. سارة سلامة ورانيا يوسف تتحديان مجدي كامل في سباق 100 متر

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

حضور كبير للقيادات الشرطية بعزاء الشهيد ساطع النعماني..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟