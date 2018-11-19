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مرأة

بيتزا صحية بمذاق مميز بديل سندوتشات المدرسة.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكنك في دقائق تحضير بيتزا بمكونات سريعة من مطبخك وتقديمه لأطفالك فى المدرسة بدلا من ساندوتشات المدرسة بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف غادة قاسم.

المقادير لتحضير البيتزا..

1 كوب دقيق
1 ملعقة بيكنج باودر
1/2 ملعقة ملح ناعم
1 بيضة
لبن حسب الحاجة
4 ملاعق طماطم بيوريه
1 ملعقة كبيرة زعتر
كوب جبنة شيدر
100 جرام ببروني

طريقة التحضير

- تخلط المكونات الجافة سويًا ثم يضاف البيض المخفوق ويخلط جيدًا.
-يضاف لبن حسب الحاجة وتعجن باليد للحصول على عجينة لينة متماسكة ثم تغطى وتترك لمدة نصف ساعة لتتخمر.
- تفرد العجين على قليل من الدقيق ثم توضع فى الفرن حتى تبدأ فى الجفاف ويوضع صوص البيتزا ثم الجبن وباقى المكونات وتدخل الفرن.
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