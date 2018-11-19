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فن

حنان مطاوع تقترب من انتهاء تصوير قابل للكسر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعكف حاليا المخرج أحمد رشوان على الانتهاء من باقي تصوير مشاهد فيلمه الجديد "قابل للكسر" وذلك بعد بدأه مطلع الشهر الحالي.

ويحاول رشوان الانتهاء من الفيلم ليلحق بالمشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية المختلفة قبل أن يعرض بدور العرض المصرية.

والفيلم من بطولة "حنان مطاوع ورانيا شاهين وفاطمة عادل وعمرو جمال وخالد خطاب وعاصم نجاتى ومحمد رضوان وكريم العطار وناجي شحاتة".

والفيلم ينتمى إلى نوعية السينما المستقلة وتدور أحداثه في قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها في قصة حب.
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