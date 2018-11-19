يارا تحيي حفلا غنائيا في دبي.. 1 مارس

تحيى المطربة يارا، حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى يوم 1 مارس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وتقدم "يارا" مجموعة من أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور منها "أنا إنسانة، توصى فيا، مغروم، كنت أحبك، وسكر زيادة" بالإضافة إلى أحدث أغنياتها "مين قال" تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك2" وهى من كلمات أحمد برىء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف".



يذكر أن يارا، أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا على المسرح الجنوبي بالأردن، بمشاركة المطرب الأردني طوني قطان ضمن فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان "جرش للفنون والثقافة"، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

