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برلمان

برلماني يطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع في ظل سعي الدولة لإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "عضو لجنة الشئون الاقتصادية"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد" مؤسسات المجتمع المدني لها دور مهم في التنمية الاقتصادية وخدمة المواطنين، وبرز ذلك الدور جليًا بعد أحداث 2011، مؤكدا ضرورة أن تكون التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الجمعيات الأهلية لإصلاحات اخفاقات القانون المعمول به حاليًا.

كان قد طالب المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم تقرير لاستكمال إجراءات استصداره بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر.
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