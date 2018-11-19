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فن

تامر حسني ينتظر سعيد الماروق.. لهذا السبب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ينتظر المطرب تامر حسني، عودة المخرج سعيد الماروق من الخارج من أجل البدء في التحضير لفيلمه الجديد والذي من المقرر أن تشاركه البطولة فيه الفنانة زينة وخالد الصاوي وهو من تأليف محمد عبد المعطي.

ويعقد سعيد جلسات عمل من أجل الوقوف على أماكن التصوير والتي من المتوقع أن يتم تصوير معظم مشاهدها داخل مصر وكما يحدد باقي أبطال العمل.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسني كان بعنوان "البدلة" مع الفنان أكرم حسني وأمينة خليل وإخراج ماندو العدل.
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