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حوادث

ضبط 327 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 327 حكمًا شملت "72 جزئيًا، و20 مستأنفا، و176 غرامات و57 مخالفة، و2 أحكام سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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