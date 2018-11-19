ليلى علوي تقترب من إنهاء تصوير التاريخ السري لكوثر

تستكمل الفنانة ليلى علوى تصوير باقى مشاهدها في فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" للمخرج والمؤلف محمد أمين إذ لم يتبق سوى أيام قليلة.



ويحاول محمد أمين، الانتهاء مبكرا من تصوير الفيلم ليبدا في مرحلة المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزا للعرض في إجازة نصف العام.



ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم "زينة، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين".

