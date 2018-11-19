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أخبار البلد

رئيس لجنة الأدوية: مشروع قانون حقوق الحيوان يقي الإنسان من 300 مرض

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:55 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال يوسف العبد مقرر لجنة الأدوية بنقابة البيطريين، إن مشروع قانون جديد خاص بحقوق الحيوان ينتظر الجلسة العامة في الفصل التشريعي القادم، مضيفا أنه قدم إلى مجلس النواب، من خلال النائب اللواء تامر الشهاوي، وذلك بعد مساهمة النقابة العامة للبيطريين.

وأكد العبد، في تصريحات لصدى البلد، أن المشروع يهدف إلى تحسين التعامل مع الحيوان بشكل عام وكيفية الوقاية من الأمراض، مضيفا أنه يوجد أكثر من 300 نوع مرض يصيب الإنسان عن طريق الحيوان.

وأوضح عبيد، أن حقوق الحيوان مهدرة ويوجد استعمال مفرط للقوة أثناء التعامل مع الحيوان، مضيفا أن القانون يمنع تشريس الكلاب واستخدامها لإثارة الزعر بين المواطنين، ويمنع تداول بيع الحيوانات في الأسواق الشعبية والالتزام بالشهادة الصحية.

وأضاف رئيس لجنة الأدوية، أن القانون يمنع التجارة ونقل الحيوانات الحية دون الإشراف البيطري، مضيفا أنه يتم استيراد نسبة كبيرة من الماشية والأبقار والماعز من الخارج.
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