ضبط 202 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن، حملة في مجال قضايا المرافق وفرض الانضباط بالشارع الأسواني.



وأسفرت الحملة عن ضبط 202 مخالفة مرافق متنوعة شملت 189 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و 11 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة ، و2 محضر بيئة.



ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



