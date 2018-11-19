ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 202 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن، حملة في مجال قضايا المرافق وفرض الانضباط بالشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة عن ضبط 202 مخالفة مرافق متنوعة شملت 189 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و 11 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة ، و2 محضر بيئة.

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

loading...

ترشيحاتنا

عمرو موسى: نعاهد الجماهير على بذل مزيد من الجهد لإسعادهم

حكم ترك عمل الخير خوفا من الوقوع في الرياء

البابا تواضروس: الشخصية المصرية محبة للدين ولكن تكره الحكم باسمه

الفتاة الإيزيدية: أسعار الفتيات لدى داعش كانت تختلف حسب الجمال

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

السيسي يبني.. ميناء الصيد برشيد.. أحد ثمار مؤتمر الشباب.. ونصف مليار جنيه تكلفة إنشاءات المرحلة الأولى..22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر.. صور

برلماني يشيد بتصريحات رئيس وزراء الجزائر خلال لقائه مع مدبولي

ليلى علوي تقترب من إنهاء تصوير التاريخ السري لكوثر

رئيس حي الأسمرات: المشروع يحتوي على 18 ألفا و300 وحدة سكنية

ملعب مباراة ديربى الكونغو يتحول لبحيرة بسبب الأمطار الغزيرة .. فيديو

محمد رمضان ينفى رغبته إحياء حفلات غنائية .. ويعلن عن أعماله الفنية فى 2019

علي جمعة يوضح الحكمة من تحريم بيت المقدس على بني إسرائيل 40 سنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟