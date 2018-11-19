الجمعة.. أمسية شعرية كبيرة بنادي أدب قصر ثقافة بني سويف

ينظم نادي أدب قصر ثقافة بني سويف٬ أمسية شعرية مساء يوم الجمعة لإثنين من كبار شعراء العامية٬ وهما: "أمينة عبد الله٬ مدحت منير"، وذلك في السادسة مساء الجمعة 23 نوفمبر الجاري.



يذكر أن "أمينة عبد الله" صدر لها هذا العام٬ الطبعة الثالثة من ديوانها٬ "ألوان رغاوي البيرة الساقعة" عن دار حسناء للنشر بالإسكندرية٬ مسقط رأسها.



أما الشاعر مدحت منير، فقد سبق وصدر له دواوين: "بالقميص الكاروهات٬ مكان مريح للحزن٬ عنف ومحبة، كان لازم نرقصها سوا، واعملي بتحضنيني".



كما نظم قصر ثقافة بني سويف محاضرة، بعنوان "الحوار الثقافي ومواجهة الفكر المتطرف"، لنعيم حماد مدير المركز الإعلامي ببني سويف بمدرسة الثانوية العامة.



تناولت المحاضرة دور الثقافة، وأنها أهم سلاح لمواجهة الفكر المتطرف بتكثيف محاضرات وندوات وقوافل ثقافية بهدف رفع وعي الشباب، والتأكيد على دور التعليم والحفاظ على الأجيال القادمة وتحصينهم ضد الأفكار الخاطئة بتنقية المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية وضرورة العمل على مواجهة الشائعات بالمعلومات الصحيحة.