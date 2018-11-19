ولا يزال العرض مستمرا.. الانتخابات المبكرة وغضب ترامب بسبب صفقة القرن..شبحان يطاردان نتنياهو.. رغم رضوخه لحزب البيت اليهودي..وتقارير: وزيران يعلنان استقالتهما من الحكومة الإثنين

*نتنياهو يبقي على وزارة الدفاع في يديه..ويبحث عن تسليم وزارة الخارجية

* البيت اليهودي: اعطنا وزارة الدفاع أو نذهب إلى انتخابات مبكرة

* اجتماع كحلون يسفر عن لا شيء





بعد التصعيد الأخير مع غزة، الذي أسفر عن استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بسبب رفضه وقف إطلاق النيران، يواجه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهديدات بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.



حيث هدد حزب "البيت اليهودي" أمس الأحد، في بيان له بعدم التصويت لصالح الائتلاف الحكومي، والدخول في سيناريو الانتخابات المبكرة في حال عدم تعيين نتنياهو رئيس الحزب نفتالي بينيت في منصب وزير الدفاع.



وجاء في البيان صراحة "بدون تسليم حقيبة الدفاع إلى بينيت من أجل إنقاذ إسرائيل من الأزمة الأمنية التي تعيشها ، ليس هناك ما يدعو إلى وجود حكومة يسارية".



ويرى الحزب في بيانه أن إعلان نتنياهو عن تعيين وزيرا للخارجية لا يغير أي شئ.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو رفض إعادة تعيين إيلي بن داهان نائبا لوزير الدفاع، والذي طلب منه ترك منصبه بعد استقالة ليبرمان، فبموجب القانون الإسرائيلي، إذا استقال أحد الوزراء فعلى نائبه أيضا أن يستقيل.



ترك قرار ليبرمان بالاستقالة الائتلاف الحاكم بأغلبية مقعد واحد فقط، وأثار فرص إجراء انتخابات مبكرة، فيما يطالب نفتالي بينيت وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" الذي ينتمي إليه بن داهان، بتولي منصب وزير الدفاع بدلا من نتنياهو، ووضعه شرطا للبقاء في الائتلاف.



وأثار قرار نتنياهو برفض إعادة تعيين بن داهان غضب "البيت اليهودي"، وأعرب الحزب عن غضبه من خلال البيان الذي جاء به "أن قسوة رئيس الوزراء تجاه حزب البيت اليهودي هذه المرة بإقالة نائب وزير الدفاع، الحاخام إيلي بن داهان، هو تصرف ظالم وغير عادل تجاه رجل أمين خلوق يعمل في الخدمة العامة..رئيس الوزراء لن يتصرف بهذه الطريقة تجاه أي طرف آخر..وندعوه إلى التراجع عن هذا القرار".



وفي جهة أخرى، أطلق أفيجدور ليبرمان حملة الانتخابات الوطنية لحزبه "يسرائيل بيتينو".



وقال الحزب في بيان "يستعد الحزب لزيادة قوته في انتخابات الكنيست ، على غرار الزيادة الكبيرة في قوته في الانتخابات البلدية' الشهر الماضي".



فيما انتقد إيلي بن داهان قرار نتنياهو بعدم إعادة تعيينه قائلا إنه ينتهك اتفاق الائتلاف ويمكن إصلاحه بسهولة، "هذا جزء من اتفاقية الائتلاف ، وأن أنشطتي المستمرة في وزارة الدفاع ليست مرتبطة بمستقبل الائتلاف، حيث أنها ليست مرتبطة بوزراء آخرين..من الممكن التراجع عن القرار بتأكيد بسيط عبر الهاتف..انا متأكد من أن الحس السليم واللياقة سيتغلبان على أي اعتبارات أخرى".



عقن نتنياهو أيضا في مقر وزارة الدفاع اجتماعات مع كبار المسئولين الأمنيين، بصفته وزيرا للدفاع، وقال متحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي جادي إيزنكوت وخليفته المرشح آيف كوخافي ورئيس "الشين بيت" نداف أرجمان.



وقالت قناة "هاداشوت" العبرية إن نتنياهو الذي يتولى وزارة الخارجية أيضا سيعين وزيرا لها بنفسه، وبعد دقائق من بث التقرير ، أصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بيانا قال فيه إن رئيس الوزراء سيقرر التعيينات الوزارية في الأيام المقبلة.



فيما قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن نتنياهو سيختار وزيرا للخارجية من حزب "الليكود"، وإن المرشحين الرئيسيين هم وزير الطاقة يوفال شتاينيتس ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنجبي.



فيما عقد نتنياهو اجتماعا آخر مع وزير المالية، موشيه كحلون، في مقر وزارة الدفاع، لتقرير ما إذا كانت إسرائيل ستذهب إلى انتخابات مبكرة أم لا، ورغم أن ليبرمان وكحلون دعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة ، إلا أن نتنياهو قال إنه يأمل في إبقاء الائتلاف على قدر من اللباقة حتى نوفمبر 2019 عندما يجب إجراء انتخابات وطنية.



وأعلن متحدث باسم الائتلاف أن نتانياهو سيخاطب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست في الساعة العاشرة من صباح غد.



وبعد انتهاء اللقاء بين كحلون و نتنياهو، قال مكتب الأول إن الاجتماع انتهى من دون نتائج، ووافق الاثنان على الاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وبعد سجال، استجاب نتنياهو لمطالب "البيت اليهودي"، قال مكتب نتنياهو إنه سيعيد تعيين إيلي بن داهان نائبا لوزير الدفاع.



لكن قناة "هاداشوت" أكدت أن الوزيرين نفتالي بينيت وايليت شاكيد سيعلنان استقالتهما من الحكومة غدا، بعد ما أعلن نتنياهو في وقت سابق من اليوم إنه سيحتفظ بالمنصب لنفسه.



وخرج نتنياهو في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب وقال إنه يبذل كل جهد ممكن لمنع انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، "في منتصف الحملة، نحن لا نمارس السياسة"، في إشارة منه إلى التوترات المستمرة على الحدود مع غزة.



وأضاف "لا يوجد مكان للسياسة أو الاعتبارات الشخصية' عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، أعرف ماذا أفعل ومتى أقوم به'".



وتابع "تحدثت مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف. أبلغتهم بأن الوقت قد حان للتحلي بالمسؤولية - لا تسقطوا الحكومة، وخصوصا في هذا التوقيت الأمني الحساس".



ولوح بهجوم إسرائيلي على غزة قائلا "أمامنا عام كامل حتى الانتخابات. نحن في خضم حملة وأنتم لا تنسحبون في منتصف الحملة أو تستغلون المواقف لأغراض سياسية. أمن الدولة يعلو فوق الاعتبارات السياسية، لن أقول هذا المساء متى سنتحرك وكيف. لدي خطة واضحة. أعلم ما سنفعله ومتى نفعله. وسوف نفعله".



صفقة القرن



يبدو أن نتنياهو غير راض بشكل كبير عن "صفقة القرن" كما جاء بتسريبات سابقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الفرنسي بأنه غير راض عن أداء نتنياهو أنه يمكنه الضغط عليه بشأن صفقة القرن.



وقال نتنياهو اليوم خلال حفل تذكاري لرئيسة الوزراء السابقة جولد مائير إنه يتعين على إسرائيل في بعض الأحيان اتخاذ قرارات تضعها على خلاف مع الولايات المتحدة.



وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو لم يحدد أي مسألة ستدفعه لمعارضة الولايات المتحدة، لكن تصريحاته تأتي قبيل الإصدار المتوقع لخطة السلام للبيت الأبيض في الأشهر المقبلة. وقال مسؤولو إدارة ترامب إن كلا من إسرائيل والفلسطينيين سيحتاجان إلى تقديم تنازلات.



وبعدها بدقائق، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن موعد إصدار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".



ووفقًا لتقرير مسئولين أمريكيين لم يتم الكشف عن أسمائهم، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي الموجودة حاليا في إسرائيل ستكون عاملا رئيسيا في تقرير موعد الإعلان عن اقتراح البيت الأبيض لخطة سلام إسرائيلية فلسطينية.



ويقول التقرير إنه على الرغم من أن ترامب يدفع باتجاه طرح الخطة في أقرب وقت ممكن، إلا أن ليس جميع كبار مستشاريه يوافقونه على ذلك.



وتابع أن الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه منذ أكثر من شهر سيحضره، وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار ترامب الكبير وصهر جاريد كوشنر ، ومبعوث سلام الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.



وأكدت أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان سافر إلى واشنطن في نهاية الأسبوع لحضور الاجتماع.