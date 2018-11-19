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رياضة

أحمد مجاهد: اتحاد الكرة قوي والدليل عدم إيقاف كارتيرون

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
وليد أزارو من مباراة
وليد أزارو من مباراة الترجي التونسي
حسن العمدة
كشف أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة المصري كان له سبب في عدم إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، على خلفية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "تركيز الإعلام في مصر وتداول الأمر في مصر كان سبب من اسباب قرارات الاتحاد الافريقي "كاف" واستخدمه البعض في تهييج الجماهير التونسية".

وتابع مجاهد: "اتحاد الكرة ليس سببًا في خسارة الأهلي للقب دوري ابطال افريقيا، لا اريد ان اتحدث عن أسباب فنية مثل الدفع بأحمد فتحي وهو مصاب وعدم وجود لاعبين بدلاء وغيره".

واختتم تصريحاته: "كارتيرون كان معرض للايقاف لأنه أشار لأزارو بتمزيق قميصه ولكنه تحول للجنة الاستماع فقط لأن اتحاد الكرة المصري قوي".
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