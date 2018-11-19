إقليم الجنوب الثقافي يعلن عن مسابقة أدبية لأبناء الصعيد

أعلن إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة سعد فاروق- رئيس الإقليم، عن تنظيم مسابقة أدبية للعام المالى 2018/2019، لأبناء محافظات جنوب الصعيد" قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم المبدعين فى كافة المجالات الأدبية.



وأشار سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إلى أن مجالات المسابقة تشمل، شعر الفصحى"قصيدة منفردة"- شعر العامية "قصيدة منفردة"– قصة قصيرة منفردة – أدب الطفل عمل أدبي منفرد موجه للطفل – الدراسات النقدية، يتم التقديم فيها من خلال الفروع بمحافظات جنوب الصعيد، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال بالفروع 20 ديسمبر 2018، يمنح الفائز الأول فيها الفائز الأول 500 جنيه، والثاني 300 جنيه، والثالث 200 جنيه.



وأوضح فاروق، أن المسابقة لها عدد من الشروط، منها" لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال واحد، وبعمل واحد فقط- أن يقدم المتسابق العملَ المشترك به إلى الفرع الثقافي التابع له- أن يقدم العمل الأدبي من 3 نسخ مكتوبًا بالكمبيوتر- مسئولية المتسابق عن مراجعة العمل الأدبي لغويًا ونحويًا- ألا يكون العمل الأدبي قد حصل على جوائزَ من قبل- لا يحق للمتسابق استرداد العمل الأدبي المقدم في المسابقة أن يرفق بالعمل الأدبي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق، ولا يتم كتابة الاسم أو البيانات على العمل المقدم- يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا منه بأن العمل الأدبي من إبداعه- لا يحق الاشتراك لمن فاز بالمسابقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك توسيعًا لدائرة المشاركة".

