ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

إقليم الجنوب الثقافي يعلن عن مسابقة أدبية لأبناء الصعيد

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة سعد فاروق- رئيس الإقليم، عن تنظيم مسابقة أدبية للعام المالى 2018/2019، لأبناء محافظات جنوب الصعيد" قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم المبدعين فى كافة المجالات الأدبية.

وأشار سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إلى أن مجالات المسابقة تشمل، شعر الفصحى"قصيدة منفردة"- شعر العامية "قصيدة منفردة"– قصة قصيرة منفردة – أدب الطفل عمل أدبي منفرد موجه للطفل – الدراسات النقدية، يتم التقديم فيها من خلال الفروع بمحافظات جنوب الصعيد، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال بالفروع 20 ديسمبر 2018، يمنح الفائز الأول فيها الفائز الأول 500 جنيه، والثاني 300 جنيه، والثالث 200 جنيه.

وأوضح فاروق، أن المسابقة لها عدد من الشروط، منها" لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال واحد، وبعمل واحد فقط- أن يقدم المتسابق العملَ المشترك به إلى الفرع الثقافي التابع له- أن يقدم العمل الأدبي من 3 نسخ مكتوبًا بالكمبيوتر- مسئولية المتسابق عن مراجعة العمل الأدبي لغويًا ونحويًا- ألا يكون العمل الأدبي قد حصل على جوائزَ من قبل- لا يحق للمتسابق استرداد العمل الأدبي المقدم في المسابقة أن يرفق بالعمل الأدبي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق، ولا يتم كتابة الاسم أو البيانات على العمل المقدم- يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا منه بأن العمل الأدبي من إبداعه- لا يحق الاشتراك لمن فاز بالمسابقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك توسيعًا لدائرة المشاركة".
loading...

ترشيحاتنا

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة

الدبابة بانسيه يصفع المصري.. ويتعاقد مع حوريا الغيني

تصريح جديد من ترامب عن مقتل جمال خاشقجي

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل

مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم

محمد صبحي يكشف عن حلم سميرة عبد العزيز الذي تحقق بعد 20 عاما.. فيديو

علي جمعة يوضح الحكمة من تحريم بيت المقدس على بني إسرائيل 40 سنة

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

الكويت: جميع دول مجلس التعاون ستحضر القمة الخليجية المقبلة في الرياض

فضيحة جديدة لأردوغان.. يمول الإرهاب تحت عباءة الأعمال الخيرية في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟