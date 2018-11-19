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محافظات

الكشف على 1000 حالة عيون بقافلة طبية بالأقصر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:53 ص
صدى البلد
شمس يونس
اعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، قامت مؤسسة عنيك في عنينا لمكافحة العمى بالتنسيق مع صحة الأقصر بتنظيم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية العضايمة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وإجراء العمليات اللازمة بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت الكشف على 1000 حالة وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مراكز متخصصة.

يأتي ذلك في إطار خطة موسعة للقضاء على قوائم الانتظار بمحافظة الأقصر للتخفيف على المرضى.
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