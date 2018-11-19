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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتجميل وتشجير شوارع المدينة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:55 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بإزالة كافة المخلفات أول بأول وخاصة بالمناطق المحيطة بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية وتجميل وتطوير الحدائق العامة.

وفي هذا الإطار قام حي وسط بتقليم الأشجار بشارع أبو قير أمام حديقة جبل المنارة وساعة الزهور، وشارع السلطان حسين في إطار تنفيذ خطة التقليم بالإضافة إلي الاهتمام ورعاية حديقة نوبار التاريخية.

كما قام حي غرب بأعمال رفع المخلفات والأتربة بشارع الهاويس بمنطقة مينا البصل، ورفع مخلفات تقليم الأشجار من أسفل كوبري التاريخ، كما تم تقليم عدد 20 من أشجار الفيكس بشارع المكس وزراعة مدخل ديوان عام حي غرب بعدد 18 من نباتات الظل وعدد 12 من النباتات المزهرة وذلك بالإضافة إلى الأعمال اليومية للاهتمام بالحدائق بنطاق الحي.

ففي نطاق حي شرق قام الحي من خلال إدارة الحدائق باستكمال أعمال تقليم الأشجار بشارع أبو قير من كوبري كليوباترا، إلى قبل محطة قطار سيدي جابر ورفع المخلفات النباتية، كما تم رفع مخلفات تقليم وتبليط النخيل أول بأول بسور نادي سبورتنج وكذا قص وتهذيب الأشجار بشارع أبو قير من اشارة رشدي وحتى إشارة الوزارة.

كما قامت إدارة الحدائق بالحي باعادة زراعة الجزيرة ‏الوسطى بطريق الكورنيش ‏بمنطقة جليم- أمام 26 يوليو ‏‏- أمام نادى المهندسين ورفع المخلفات والأتربة ‏بشارع ألبرت الأول أمام بيت ‏النعمة، وقص الأشجار ‏أمام سور جمعية الشروق ‏الخيرية منطقة السيوف، كما تم رفع المخلفات النباتية ‏بمثلث الصبارات أمام مطابع ‏محرم، و قص الستائر النباتية ‏بحديقة تكنو سكيب بمنطقة ‏سموحة‏.
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