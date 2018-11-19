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محافظات

محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
ابراهيم جادالله
أعلنت محميات البحر الأحمر، أنه تم الوصول لبيانات المركب السياحي، الذي كان يطعم أسماك القرش في منطقة الجزر.

وأضاف محميات البحر الأحمر، فى بيان لها أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركب السياحي وطاقمه، لأن هذه الأعمال المخالفة لها تأثيرات خطيرة على منظومة التوازن البيئي، وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر، ولن يسمح لطاقم هذا المركب بالعمل مرة أخرى.

وكانت قد نشرت محميات البحر الاحمر صورة لاحد مراكب السفارى يقوم طاقمه بإطعام أسماك القرش الأمر الذى يتسبب فى تغير سلوك تلك الكائنات البحرية الغذائى وقد يتسبب فى مهاجمتها للإنسان.
محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي
محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي
محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي
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