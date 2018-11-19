أسباب صادمة وراء شعورك الدائم بالإرهاق والتعب

هل تشعرين دوما بالإرهاق وتجهلين السبب وراء ذلك فقد يكون ذلك مؤشر لإصابتك بتلك الأمراض إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث".



-الاكتئاب.. يؤدى إلى فقدان الطاقة و اضطرابات النوم والشعور بالإرهاق والتعب الدائمين.



-الغدة الدرقية..أى خلل في نشاط الغدة الدرقية، كفيل بأن يشعر الفرد بالتعب الإرهاق والخمول.



-الأنيميا.. يؤدي حتمًا إلى الشعور بالإرهاق الشديد وأيضًا بصعوبة في التركيز.



-سوء التغذية..ترفع من مستوى السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت ثم انخفاضه مما يتسبب في الشعور بالوهن.