أسباب صادمة وراء شعورك الدائم بالإرهاق والتعب

هل تشعرين دوما بالإرهاق وتجهلين السبب وراء ذلك فقد يكون ذلك مؤشر لإصابتك بتلك الأمراض إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث".
-الاكتئاب.. يؤدى إلى فقدان الطاقة و اضطرابات النوم والشعور بالإرهاق والتعب الدائمين.
-الغدة الدرقية..أى خلل في نشاط الغدة الدرقية، كفيل بأن يشعر الفرد بالتعب الإرهاق والخمول.
-الأنيميا.. يؤدي حتمًا إلى الشعور بالإرهاق الشديد وأيضًا بصعوبة في التركيز.
-سوء التغذية..ترفع من مستوى السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت ثم انخفاضه مما يتسبب في الشعور بالوهن.
-الاكتئاب.. يؤدى إلى فقدان الطاقة و اضطرابات النوم والشعور بالإرهاق والتعب الدائمين.
-الغدة الدرقية..أى خلل في نشاط الغدة الدرقية، كفيل بأن يشعر الفرد بالتعب الإرهاق والخمول.
-الأنيميا.. يؤدي حتمًا إلى الشعور بالإرهاق الشديد وأيضًا بصعوبة في التركيز.
-سوء التغذية..ترفع من مستوى السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت ثم انخفاضه مما يتسبب في الشعور بالوهن.