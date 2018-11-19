مدبولي ونظيره الجزائري من إثيوبيا يرفعان شعار الأخوة.. وبرلمانيون: ويلات الإرهاب توحد الشعبين ولابد من التنسيق

اللواء حمدي بخيت: يوضح أهمية التنسيق مع الجزائر في عدة قضايا



العميد جمال محفوظ: يشيد بتصريحات رئيس وزراء الجزائر خلال لقائه مع مدبولي



عمرو الجوهري: مصر تحتاج لقاعدة بيانات لزيادة التعاون مع الدول الأخرى



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس أحمد أويحيى رئيس وزراء الجزائر واشاد مدبولى بالتعاون القائم بين مصر والجزائر فى مختلف المجالات، مضيفا أننا نتطلع أيضًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين قريبا شدد مدبولي على أهمية التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا.



ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء الجزائر عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن الجزائر التى اكتوت بنار الإرهاب الآثم وتقف مع مصر فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف، وعلى مستوى التعاون اكد أن بلاده تتطلع لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين المستثمرين المصريين والجزائريين،اختتم رئيس الوزراء الجزائري حديثه بالتأكيد على ان الرئيس بوتفليقة أصدر توجيهات بأن تتلقى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى دعمًا مطلقًا من الجزائر، لا سيما فى ضوء تماثل وجهات النظر بين الجانبين فيما يخص قضايا العمل الأفريقي المشترك.



وفي هذا السياق قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الجزائرية تدور حول 3 محاور رئيسية مهمة للأمن الاستراتيجى المصرى، مشيرا إلى خبرات الجزائر الكبيرة في تجاوز الأزمات التى انتشرت بها فترة الثمانينيات والتسعينيات والتي تمكنت من التغلب عليها.



وأوضح "بخيت" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المحاور الثلاثة تتمثل في المحور الأول البعد العربى الشمال أفريقي، المحور الثاني الجوار، التنسيق المشترك بين الدولتين للقضاء على الإرهاب فى الدولة الإرهابية خاصة أن الجزائر من الدول المشاركة فى مؤتمر باليرمو في حول الأزمة الليبية، والمحور الثالث هو عضويتها بـ تجمع دول "الساحل والصحراء" مع مصر ودول أخرى.



وأكد "عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب" أن التنسيق مع الجزائر له أبعاد مهمة فى الحرب على الإرهاب لا سيما أن الجزائر لديها تحفظ فى الدستور على إشراك قواتها في الحرب خارج حدودها فى وقت الارهاب مما يمثل خطرا على الكثير من الدول والحرب ضده لا تتوقف عن مواجهته داخل حدود الدولة.



ومن جانبه أشاد العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتصريحات رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى خلال لقاء جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر الذى أكد خلاله أن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة أصدر توجيهات بأن تتلقى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى دعمًا مطلقًا من الجزائر، قائلا "هذا ما يجب أن يكون بين الدول العربية الشقيقة جميعا".



وأوضح "محفوظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الدول العربية مرت بأزمات الفترة الماضية على مستوى التنسيق والتشاور لإتخاذ القرارات المهمة التى تصب فى الصالح العام نتيجة سقوط بعض الدول العربية الأخرى بسبب الإرهاب، مؤكدا أن الجزائر تلعب دورا مهما إلى جانب مصر فى حل الأزمة الليبية.



وفى ذات السياق أكد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إنشاء مصر لقاعدة بيانات خاصة بالتعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات، صناعة وزراعة وتجارة واستثمار، موضحُا أن إنشاء قاعدة بيانات تجمع احتياجات مصر واحتياجات الدول الأخرى سيمكن مصر من زيادة التعاون مع كل دولة على حسب المصلحة المشتركة.



وأشاد "الجوهري" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" باللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد أبو يحيى رئيس الوزراء الجزائرى، الذي أبدى خلاله رئيس مجلس الوزراء الجزائر عن تطلع بلاده لإنشاء شركات استثمارية مشتركة بين البلدين، مؤكدا أن حجم الاستثمارات بين البلد لا تتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، زيادة التعاون الاقتصادي مع دولة كبيرة كـ الجزائر مهم فى ظل موقعها المتميز والامكانيات التى تتمتع بها، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية فى البلدين لتطبيق وجهات النظر المتقاربة على أرض الواقع.



كان الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية التنسيق القائم بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة فى ليبيا، مثمنًا الدور الهام الذى تلعبه الجزائر ومصر فى استعادة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، خلال لقاء جمعه مع أحمد أويحيى رئيس وزراء الجزائر على هامش هامش مشاركة مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.