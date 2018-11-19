ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 33 مخالفة تموينية خلال يومين بمطروح

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
ايمن محمود
تمكنت حملة تموينية خلال اليومين الماضيين بمطروح، من ضبط 33 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونجحت حملة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والقوى العاملة والطب البيطري، في ضبط 33 مخالفة متنوعة ما بين عدم حملة شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر المقرر وعدم صلاحية بعض المعروضات للاستخدام الآدمي.

واتُخذت الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.
loading...

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

حنان مطاوع تقترب من انتهاء تصوير قابل للكسر

علي جمعة يوضح كفارة من حلف بالنبي وحنث به

ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

أحمد مجاهد: الأكبر سنا من ينوب عن أبو ريدة في حال غيابه

شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة

تعليق شوقى غريب على فوز المنتخب الأوليمبي على تونس وأداء رمضان صبحي

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

محميات البحر الأحمر تتوصل لهوية مركب قام بإطعام قروش ويهدد التوازن البيئي

مسئول تركي يكشف أرقاما كارثية عن حجم الاستثمارات الهاربة من بلاده

دوري أمم أوروبا.. سويسرا تسقط بلجيكا بخماسية وتتأهل لنصف النهائي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟