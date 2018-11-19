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أخبار العالم

مسئول تركي يكشف أرقاما كارثية عن حجم الاستثمارات الهاربة من بلاده

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن إحصائية جديدة عن حجم الاستثمارات التي هربت من السوق التركي إلى الخارج خلال الفترة الماضية.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكيوت أردوغدو، إن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، تشير إلى أن الأموال التي كان المستثمرون الأجانب يجلبونها إلى تركيا لتحقيق مكاسب للفوائد المرتفعة، وأموال الأتراك، تغادر البلاد بوتيرة متسارعة، نظرًا لتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

كما نقلت صحيفة "زمان" التركية عن أردوغدو قوله: "وفقًا للإحصاءات الحديثة فإن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية".

وبيّن القيادي في الحزب المعارض، أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد في عام 2018 تراجع إلى ثلث ما كان عليه العام الماضي.
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