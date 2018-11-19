محمد صبحي: هناك الكثير من الجهلاء في الوسط الفني .. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إن هناك الكثير من الموجودين بالوسط الفني جهلاء، مضيفا أن هؤلاء الجهلة يرون أن كثرة تكرار البروفات يعتبر عدم جاهزية لعرض المسرحية أو العمل الفني.



وقال "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أنا بعمل بروفات يومية لأنه ممكن حاجة متكونش كويسة إمبارح اصلحها في اليوم التاني، ودا يحسن العمل ويخرجه بشكل أفضل قبل عرضه".

