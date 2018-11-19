قصر ثقافة الطفل ينظم ورشة عمل لفن الأركت لطلاب مدرسة الأمل للصم بقنا

بدأ قصر ثقافة الطفل بقنا، بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، في تنفيذ ورشة فنون تشكيلية عن" فن الأركت" لطلاب مدرسة الأمل للصم و ضعاف السمع بقنا، وذلك ضمن أنشطة قصر ثقافة الطفل التى تهدف إلى تعليم الطلاب مهارات وخبرات متنوعة.



بدأت فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل، بتعليم الطلاب أساسيات الورشة والأدوات والخامات التي سيتم استخدامها في الورشه، مع عرض نماذج ورسومات للعمل بها خلال الفترة القادمة، من قبل الدكتورة أمانى محمد فتحى- مدرسه بجامعة جنوب الوادى.



وأشارت جيهان رمزي- مدير قصر ثقافة الطفل بقنا، إلى أن الورشة تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن ورش عمل متنوعة نظمها القصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مضيفة أن فعاليات الورشة تقام بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، بإشراف من رمضان الجيلاني- مسئول الموهوبين بالمدرسة و أحمد نصر سرور-مدير المدرسة، وأماني أنور مسئول الموهوبين بالإدارة، ويقوم بترجمة الإشارات محمد المنشاوي- مترجم الإشارة.

