تقرير حقوقي: أكثر من 18 ألف عامل يعيشون في معاناة بقطر

نشر حساب قطريليكس، تقرير حقوقي جديد، حول الانتهاكات التي تواجهها العمالة الوافدة في قطر، خلال عملهم بالإنشاءات التي ستستقبل مونديال 2022.



وسلط الحساب الضوء على تقرير أعدته شركة «إمباكت» للاستشارات بلندن، والذي فضح جرائم نظام الحمدين ضد العمال، حيث أشار التقرير إلى إن هناك نحو 18500 عامل يعانون ساعات عمل طويلة.



كما أن هناك 13 من بين 19 شركة إنشاءات تشترط العمل لمدة 84 ساعة أسبوعيًا، وذلك بالمخالفة للقانون الذي ينص على أن ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيًا، إضافة إلى أن إحدى الشركات أجبرت 3 عمال على العمل 124 يومًا على التوالي.