ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تقرير حقوقي: أكثر من 18 ألف عامل يعيشون في معاناة بقطر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
نشر حساب قطريليكس، تقرير حقوقي جديد، حول الانتهاكات التي تواجهها العمالة الوافدة في قطر، خلال عملهم بالإنشاءات التي ستستقبل مونديال 2022.

وسلط الحساب الضوء على تقرير أعدته شركة «إمباكت» للاستشارات بلندن، والذي فضح جرائم نظام الحمدين ضد العمال، حيث أشار التقرير إلى إن هناك نحو 18500 عامل يعانون ساعات عمل طويلة.

كما أن هناك 13 من بين 19 شركة إنشاءات تشترط العمل لمدة 84 ساعة أسبوعيًا، وذلك بالمخالفة للقانون الذي ينص على أن ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيًا، إضافة إلى أن إحدى الشركات أجبرت 3 عمال على العمل 124 يومًا على التوالي.
loading...

ترشيحاتنا

احتلال عربي لـ أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.. 5 فرق تأهلت والسادس في الطريق

البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

تصريح جديد من ترامب عن مقتل جمال خاشقجي

لاعب منتخب تونس يهدي نظيره المصري بوكيه ورد بعدما اشتبك معه

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

الكويت تكشف حقيقة حضور قطر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

العباقرة الثلاثة.. عمر ومحمد وسديم أشقاء أبدعوا في مجالات مختلفة

السعوديون يطلقون حملة مقاطعة لـ السياحة التركية

علي جمعة يوضح كفارة من حلف بالنبي وحنث به

إبراهيم حسن يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع محمود متولي

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟