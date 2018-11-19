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رمضان قرني: لقاء مدبولي مع نظيره الإثيوبي دليل على قوة العلاقة بين البلدين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:40 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
علق الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الافريقية بالهيئة العامة للاستعلامات ، على لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا قائلا " ذلك اللقاء دليل على قوة العلاقة بين البلدين".

وأضاف قرني في تصريحات هاتفية لبرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم"، والمذاع بفضائية "on e"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا بين البلدين، خصوصا في ظل ترقب البعض نشوب خلافات على هامش سد النهضة.

وأوضح أن لقاء اليوم يمنح المفاوضات حول سد النهضة ويعطيه دفعة قوية لإنهاء تلك الأزمة المتواجدة، وخصوصا في ظل وجود وجود الخبراء الفنيين من مختلف البلاد.


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