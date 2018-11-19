محمد صبحي يكشف عن حلم سميرة عبد العزيز الذي تحقق بعد 20 عاما.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إن الفنانة سميرة عبد العزيز كانت تحلم بأن ترافقني بعروض المسرحيات.



وأشار "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز أفصحت عن حلمها بعد 20 سنة، موضحا: "قالت لي أنا بحلم بقالي 20 سنة إني اشتغل معاك، قولتلها هتيجي وهتلعبي كوميدي".



وأضاف: "فعلا اشتركت في المسرحيات، وكان أداؤها كويس جدا، ودي تعتبر أول مرة تشترك في عمل كوميدي".

