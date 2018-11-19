أطعمة تساعد على استعادة الطاقة والنشاط

طفلك يعانى من قلة النشاط وفقدان الطاقة فتشى عن طعامه فقد تكونين أنت لا تقدمين له أطعمة تمنحه الطاقة وتساعد على منحه النشاط إليك أبرز تلك الأطعمة أخرصى على إدخالها بإستمرار لنظامه الغذائى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



- البيض.. غنى بالبروتين اللازم لبناء وسلامة أغشية الخلايا العضلية في الجسم والمخ



- الموز.. يحتوى على الكربوهيدرات والبوتاسيوم وكلاهما يساعد على رفع مستوى الطاقة بشكل صحي في الجسم



- التفاح.. غنى بالفيتامينات والألياف والمعادن التي تساعد في استعادة القوة لطفلك مما يؤدي في النهاية لرفع معدل الطاقة في الجسم.



- العدس.. شوربة العدس تحتوى على كمية كبيرة من الحديد التى تعمل لاستعادة النشاط والطاقة.



- العسل.. يعمل على رفع الطاقة في الجسم نظرًا لمكوناته من السكر الطبيعي الذي يحارب التعب.