وزيرة الثقافة تكرم 7 شخصيات في ختام القومي للسينما وتمنح الجوائز للفائزين.. صور

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة حفل ختام الدورة 22 للمهرجان القومي للسينما المصرية والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب وذلك على مسرح الأوبرا الصغير وبحضور سمير سيف رئيس المهرجان وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة، إذ كرمت 7 شخصيات من رواد الفن السابع كان لهم دورًا بارزًا في إثراء الساحة السينمائية وهم الفنانين "حسين فهمي، نادية الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، المونتيرة عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد، منسق المناظر محمود المغربي والمصور الفوتوغرافي محمد بكر".



عقب التكريم سلمت عبد الدايم يصاحبها رئيس المهرجان جوائز مسابقة هذه الدورة والتي شملت مجالات الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك وجاءت كالتالي:



أولًا أفلام التحريك

1- جائزة أنطوان سليم للعمل الأول للمخرج بلال سعيد عبد الحكيم عن فيلم "لحظة من الزمـن".

2- جائزة لجنة التحكيم للمخرجة سارة نبيل محمد حافظ عن فيلم "أول يـوم".

3- جائزة أفضل فيلم للمخرج مصطفى محمد جاد عن فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".



ثانيًا : الأفلام الروائية القصيرة

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للمخرج جوزيف عادل عن فيلم "برطمان مليء بالسمك".



1- جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول للمخرج خالد مدحت معيط عن فيلم "الرائد تـوم".



2- جائزة لجنة التحكيم للمخرج عادل أحمد يحيى عن فيلم "نـدى".



3- جائزة أفضل فيلم للمخرجة نسمة زعزوع عن فيلم "سيـدة".



ثالثًا الأفلام التسجيلية:

1- جائزة سعد نديم للعمل الأول فاز بها المخرج يوسف ناصر عن فيلم "النحت في الزمـن".



2- جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة للمخرج إبراهيم فرج على عن فيلم "جـومر".



3- جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة للمخرج أكرم محمود البزاوي عن فيلم "رحلة البحث عن أبو العربي".



4- جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة للمخرج محمد زيـدان عن فيلم "عندي صورة".



5- جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة للمخرج طارق الزرقاني عن فيلم "أطفال العصافير".



- كما منحت لجنة تحكيم المهرجان شهادة تقدير للفنان أحمد داش عن فيلم "فوتوكوبـي".



2- جائزة خاصة فازت بها الفنانة شيرين رضـا عن فيلم "فوتوكوبي".



3- جائزة أفضل ميكساج صوت للفنان حسام ممدوح عن فيلم "فوتوكوبـي".



4- جائزة أفضل ملابس للفنانة ملك ذو الفقـار عن فيلم "الكنــز".



5- جائزة أفضل تصميم فنى للفنان أنسى أبو سيف عن فيلم "الكنــز".



6- جائزة أفضل مونتاج للفنان أحمد حافظ عن فيلم "الأصليين".



7- جائزة أفضل موسيقى للفنان هشام نزيـه عن فيلم "الأصليين".



8- جائزة أفضل تصوير للفنان أحمد المرسى عن فيلم "الأصليين".



9- جائزة أفضل سيناريو ذهبت إلى د. مجدى أحمد على عن فيلم "مولانـا".



10 - جائزة الحوار للكاتب إبراهيم عيسى عن قصة "مولانا".



11- جائزة التمثيل – دور ثان – نساء للفنانة دينا الشربيني عن دورها فى فيلم "هروب إضطراري".



12- جائزة التمثيل – دور ثان – رجال للفنان ماجد الكدواني عن دوره فى فيلم "الشيخ جاكسون".



13 -جائزة أفضل إخراج (عمل أول) للفنان محمد حمـاد عن فيلم "أخضر يابــس".



14- جائزة التمثيل – دور أول – نساء للفنانة هبة على عن دورها فى "أخضر يابس".



15- جائزة التمثيل – دور أول – رجال للفنان عمرو سعد عن دوره فى فيلم "مولانـا" حيث أعلن عن تبرعه بكامل الجائزة المالية لأسم أبناء شهيدة حادث المنيا الإرهابي فادي ومينا.



16 - جائزة الإخراج للفنان مروان حامـد عن فيلم "الأصليين".



17- جائزة الإنتاج الثالثة فازت بها شركة "ريد ستار" للإنتاج بمشاركة شركة "نيوسنشري" عن فيلم "الأصليين"، وتسلمها المنتج صفى الدين محمود المدير التنفيذي لشركة "ريد ستار".



18- جائزة الإنتاج الثانية فاز بها محمد حماد – خلود سعد – محمد حفظي- محمد الشرقاوي عن فيلم "أخضر يابس" ، وتسلمها المنتج محمد حماد.



19 – جائزة الإنتاج الأولى فازت بها شركة "أى بروديكشن" و"إنتلجنت" للإنتاج عن فيلم "مولانـا" وتسلمها المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة "أي برودكشن".



وكان حفل الختام الذي أخرجه هشام عطوة، قد بدأ بأغنية تحمل شعار هذه الدورة "السينما لحظات لا تنسى" وصاحبها مشاهد من أشهر وأهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية القديم والمعاصر ثم ألقى رئيس المهرجان توجه خلالها بالشكر لوزير الثقافة وأشار إلى أن المهرجان القومي للسينما المصرية هو الرسمي للدولة والوحيد لتقييم الأفلام التي تم إنتاجها وتقديمها خلال عام كامل مضيفًا أنه لم يتخلى عن دوره في تكريم رواد ومبدعي هذا المجال وأبدى سعادته بتطوير الفعاليات التي وصلت إلى أطراف البلاد في إشارة للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة الثقافة لدعم الحراك الفني والفكري وتحقيق العدالة الثقافية، كما وجه التحية لكل من ساهم في نجاح هذه الدورة.