وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

أحيا الفنان العربي وليد توفيق احتفالية موسيقية بعنوان من قرطاج إلى صور، وذلك برعاية سفيري تونس ولبنان السادة كريم بودالي وطوني فرنجية وأيضا برعاية الطيران التونسي.



المهرجان الذي نظمته شركة "لايتهاوس" للإنتاج السّينمائي التلفزيوني، كان قد شهد احتفالًا فنيًّا وثقافيًّا في نادي دير القلعة في بيت مري، بحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع الثّقافي وشخصيات سياسية من البلدين، تقدمهم مستشاري الرئيس التونسي السيدان د. حسان العرفاوي ونور الدين بنتيشة، ومستشار رئيس الحكومة السيد مفدي المسدي، فضلا عن المدير العام للتلفزيون التونسي السيد لسعد الداهش ومديري البرامج الياس الجراية إيهاب الشاوش، فيما حضر كان حضورا مميزا للمسرحيين "توفيق الجبالي ورجاء فرحات، وجورج خباز والموسيقار إحسان المنذر والفنان أحمد بدير، والفنان ساموزين والممثلة درة".