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استشاري تغذية: السمنة المفرطة من أسباب الإصابة بمرض السرطان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور باهي هاني استشاري التغذية والسمنة، إن السمنة المفرطة هي سبب من أسباب الإصابة بمرض السرطان، بعد التدخين مباشرة، مردفا: "واحد من بين عشرين يصاب بمرض السرطان بسبب السمنة".

وأكد هاني في تصريحات هاتفية لبرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" ، والمذاع عبر فضائية "on e"، أنه حتى الآن لن يتم الإثبات علميا أن مرض السمنة من الأمراض المسببة لمرض السرطان.

وأوضح أن الأطعمة المعلبة هي من أحد أسباب الإصابة بمرض السرطان، لافتا إلى أن النظام الغذائي الصحي هو أفضل طريقة للوقاية من مرض السمنة.
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