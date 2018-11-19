إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب أربعة شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.



وقال وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍا لها نقلته شبكة "قدس" الفلسطينية إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن حالة أحدهم خطيرة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة يستقلها 4 شبان، أصيب أحدهم بجروح خطيرة، وآخرون بجروح طفيفة.