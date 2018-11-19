ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

إحياء ذكرى كلب في كنيسة أمريكية .. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت إدارة شرطة سانت كليرشورز بولاية ميتشيجان الأمريكية، إقامة الصلاة ومراسم تذكارية في الكنيسة، تكريما لذكرى كلب شرطة يدعى إكس، قتل على يد مجرم، حسبما ذكرت بوابة WXYZ ديترويت اليوم.

ويحسب روسيا اليوم، قتل الكلب الأسبوع الماضي في قاعة الاحتفالات، حيث تجمع عشرات الأشخاص في حفل للأطفال، ثم تلقت الشرطة إشارة بأن هناك رجلا يتصرف بشكل غير ملائم وغير طبيعي.

وتجاهل هذا الرجل الغريب مطالب رجال الشرطة بالاستسلام، وحاول الفرار وهو يشهر مسدسا كان يحمله، فحاول الكلب منعه من الهرب، لكن الرجل أطلق النار عليه من قرب وأصابه بجروح قاتلة في رأسه، بعد ذلك، فتحت الشرطة النار وقتلت المهاجم البالغ من العمر 29 عاما.

ونظمت الشرطة حفلا تذكاريا لهذا الكلب بمناسبة مرور أسبوع على وفاته في كنيسة الصعود العائدة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التابعة لبطريركية القسطنطينية في الولايات المتحدة.

أظهرت اللقطات التلفزيونية، صورة الكلب القتيل أمام المذبح على خلفية علم الولايات المتحدة. وبدأ كاهن الكنيسة بالصلاة لراحة روح الكلب، وبعد ذلك تحدث الضباط والمسؤولون عن مناقب الكلب وتفانيه في الخدمة العامة وإخلاصه لرؤسائه.

ومنحت الشرطة الأمريكية وسام الشجاعة للكلب القتيل الذي كرمته حسب القواعد الاحتفالية للكلاب التي تقضي نحبها في الخدمة، وتشكلت لجنة خاصة لجمع الأموال لبناء نصب تذكاري للكلب.

loading...

ترشيحاتنا

بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه.. اصنعي بنفسك غسولا للفم

موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

قصر ثقافة الطفل ينظم ورشة عمل لفن الأركت لطلاب مدرسة الأمل للصم بقنا

الكويت تكشف حقيقة حضور قطر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة

أيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها من قبل داعش: كانت برفقتي 60 فتاة

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو

عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل

ترامب يعقد اجتماعا لاتخاذ قرار الإعلان عن صفقة القرن

القصر العيني .. ما سر تسمية الشارع الأشهر وسط العاصمة

كارثة في آي باد الجديد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟