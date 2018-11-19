صيانة قصر بشتاك الأثري من الرطوبة والمياه الجوفية.. صور

كشف محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية تفاصيل الأعمال الجارية حاليا لصيانة واستبدال الأحجار التالفة ورفع كفاءة الأحجار السليمة بقصر بشتاك الأثري.



وتابع لـ "صدى البلد": "بدأت إحدي شركات الصيانة أعمالها في الجمالية لصيانة ورفع كفاءة أثار المنطقة،ومنها قصر بشتاك وشارع المعز ومجموعة قلاوون وشارع الجمالية وسبيل عبد الرحمن كتخدا وسبيل السلحدار وغيرها".



وقال إن العمل سيتم في آثار المنطقة تباعا وجاري حاليا في بشتاك وهذا شئ مهم وجيد جدا،خاصة ان قصر بشتاك يشهد في القاعة الرئيسية حفلات غنائية طربية من قبل صندق التنمية الثقافية،ويعتبر مركزا للغناء العربي.



وأضاف:الصيانة تعالج عوامل الزمن والتغيرات البيئية،مثل تكلسات الاملاح التي تصيب الحجارة نتيجة الرطوبة والمياة الجوفية،واعمال الصيانة تتم تحت اشراف الادارة الهندسية للقاهرة التاريخية و قطاع الاثار الاسلامية و القبطية.