محافظ الدقهلية: إحالة 17 مسئولا تقاعسوا عن إزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبرى في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظة، وقال إننا بدأنا في الإعداد لهذه المشروعات بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأضاف خلال لقائه بعدد من الصحفيين من أبناء الدقهلية الذي تم مساء امس اننا نعمل على خدمة أبناء الدقهلية بدون وسيط أو تمييز وان الجميع أمامنا سواء، وقال أن بابه مفتوح للجميع دون وسطاء بقدر ما يسمح به الوقت وطبيعة المهام التي نقوم بها.



وقال شاروبيم إن هناك عدد كبير من المشروعات التي لم يتم تنفيذها رغم البدء في إقامتها منذ التسعينيات وأن عدم تنفيذها أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفتها ورغم الظروف الإقتصادية التي نعاني منها جميعا إلا أننا مصممون على استكمالها لأنها تخدم أبناء الدقهلية وفي حالة الانتهاء منها ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال شاروبيم إنه أعطى ملف النظافة أهمية كبيرة منذ قدومه باعتبار أن وجود قمامة في الشوارع هو مصدر استياء للمواطنين، مشيرا الى أن منطومة النظافة الجديدة التي بدأنا بها بشكل تدريجي بالمنصورة بدأ المواطن في جني ثمارها ونحن نقوم بتعديل هذه المنظومة في حالة وجود أي ملاحظات عليها من المواطنين تمهيدا لتعميمها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأكد المحافظ أنه سيحاسب رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى الذين لا يؤدون أعمالهم بما يرضي المواطنين والذين لا ينفذون الإزالات على الوجه الأكمل، وقال أنني طلبت منهم ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من البداية وأن أي متقاعس عن تنفيذ ما طلبته سيتم إحالته للتحقيق فورا وبالفعل تم تحويل 17 مسئولًا للتحقيق.



وأضاف أننا لن نتهاون في رد أراضي الدولة المعتدى عليها ولن نفرط في متر واحد وعلى المواطنين أن يساعدوننا بإيجابية في وقف التعديات والاستيلاء على أراضي الدولة.