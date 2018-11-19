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توك شو

أمينة خليل عن إقدامها على الأعمال التاريخية: بيقولوا عليا شكلي قديم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:13 ص
الفنانة أمنية خليل
الفنانة أمنية خليل
حمزة شعيب
أكدت الفنانة أمنية خليل، أنها قدمت أكثر من 3 أعمال فنية تاريخية، مثل فيلم "الكنز، ومسلسل "ليالي أوجيني"، ومسلسل "جراند أوتيل".

وتابعت "أمنية" خلال حوارها على قناة "MBC مصر": "هما بيقولولي شكلي قديم وأنفع للمسلسلات والأعمال التاريخية".

وأشارت إلى أنها ستقدم جزءا ثانيا من فيلم الكنز، مضيفا: "المخرجين بيشوفنى بالميكاب إني شكلى قديم".
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