أمينة خليل عن إقدامها على الأعمال التاريخية: بيقولوا عليا شكلي قديم

أكدت الفنانة أمنية خليل، أنها قدمت أكثر من 3 أعمال فنية تاريخية، مثل فيلم "الكنز، ومسلسل "ليالي أوجيني"، ومسلسل "جراند أوتيل".
وتابعت "أمنية" خلال حوارها على قناة "MBC مصر": "هما بيقولولي شكلي قديم وأنفع للمسلسلات والأعمال التاريخية".
وأشارت إلى أنها ستقدم جزءا ثانيا من فيلم الكنز، مضيفا: "المخرجين بيشوفنى بالميكاب إني شكلى قديم".
وتابعت "أمنية" خلال حوارها على قناة "MBC مصر": "هما بيقولولي شكلي قديم وأنفع للمسلسلات والأعمال التاريخية".
وأشارت إلى أنها ستقدم جزءا ثانيا من فيلم الكنز، مضيفا: "المخرجين بيشوفنى بالميكاب إني شكلى قديم".