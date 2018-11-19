أمينة خليل عن إقدامها على الأعمال التاريخية: بيقولوا عليا شكلي قديم

نها قدمت أكثر من 3 أعمال فنية تاريخية، مثل فيلم "الكنز، ومسلسل "ليالي أوجيني"، ومسلسل "جراند أوتيل".



وتابعت "أمنية" خلال حوارها على قناة "MBC مصر": "هما بيقولولي شكلي قديم وأنفع للمسلسلات والأعمال التاريخية".



وأشارت إلى أنها ستقدم جزءا ثانيا من فيلم الكنز، مضيفا: "المخرجين بيشوفنى بالميكاب إني شكلى قديم".

أكدت الفنانة أمنية خليل، أ