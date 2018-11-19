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أخبار العالم

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
كشفت الإذاعة العبرية نقلا عن مصادر أن شبانًا فلسطينيين لاحقوا 5 من مجندات جيش الاحتلال الأسبوع الماضي في منطقة غور الأردن، ونجحوا بالسيطرة على معدات عسكرية كانت بحوزة المجندات.

وذكرت الإذاعة العبرية أن وحدة من جيش الاحتلال تتكون من جنود ومجندات كانت في جولة يوم الأحد الماضي في منطقة غور الأردن، وغادر خمس مجندات المجموعة وتوجهوا لمكان آخر، وانتظروا حتى تأتي حافلة الجنود لأخذهم حتى ساعات متأخرة من الليل.

وبينت القناة العبرية أن المجندات تلقوا تعليمات بالانتظار في المنطقة حتى تصلهم الحافلة، إلا أن الحافلة تأخرت عدة ساعات والمجندات في المنطقة الفلسطينية دون معدات وأجهزة إتصال.

وفي ساعات متأخرة من مساء ذات اليوم وصل عدد من الشبان الفلسطينيين للمنطقة التي تواجدت بها المجندات، وقاموا بملاحقة المجندات وحصارهن، مما أدى لانسحاب وهروب المجندات تجاه منطقة أخرى، ونجحت إحدى المجندات بسحب سلاحها مما أدى لانسحاب الشبان، وقال جيش الاحتلال أنه يجري تحقيقات حول الحادثة.
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