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نقيب المحامين: الأعمال الفنية تناولت المهنة بشكل جارح.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:13 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد القاضي
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الكثير من الأعمال الفنية تناولت الشخصيات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة بشكل جارح.

وأوضح "عاشور"، خلال استضافته عبر فضائية "إل تي سي"، أن تناول الفن للشخصيات المجتمعية بشكل جارح ليس مقصورا على مهنة المحاماة فقط، معقبا: "مش بس المحاماة، الفن تناول القاضي والمحامي وضابط الشرطة ووكيل النيابة".

وأشار نقيب المحامين: "كان فيه مسلسل بيتكلم عن ضابط شركة مش فاهم حاجه، بيتضحك عليه طول المسلسل وبياخد مقالب من المتهمين"، متابعا: "كنت حزين جدا على صورة ضابط الشرطة".
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