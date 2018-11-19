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محافظات

فودة يشارك أهالي طور سيناء باحتفالات المولد النبوى الشريف في مسجد المنشية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
ايمن محمد
شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اهالى طور سيناء وقيادات المحافظة احتفالات المولد النبوى الشريف والتى أقيمت بعد شعائر صلاة العشاء بمسجد المنشية بمدينة طور سيناء والتى أقامته مديرية الأوقاف بالمحافظة.

كما قام بتكريم الفائزين بمسابقة جنوب سيناء للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وقدم شهادات التقدير لهم وهنأهم على الفوز ومجهودهم الكبير فى حفظ كتاب الله كما قدم الشكر لأسرهم على رعايتهم لهم .

كما كرم المحافظ قيادات مديرية الأوقاف وفى مقدمتهم الشيخ إسماعيل الراوى على هذا المجهود الكبير شهد الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
فودة يشارك أهالي طور سيناء باحتفالات المولد النبوى الشريف في مسجد المنشية
فودة يشارك أهالي طور سيناء باحتفالات المولد النبوى الشريف في مسجد المنشية
فودة يشارك أهالي طور سيناء باحتفالات المولد النبوى الشريف في مسجد المنشية
فودة يشارك أهالي طور سيناء باحتفالات المولد النبوى الشريف في مسجد المنشية
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