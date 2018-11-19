علاء نصر ينفي علاقته بمهرجان المبدعات العرب.. ويؤكد: تقدمت ببلاغ ضد المهرجان.. فيديو

أعلن المخرج علاء نصر، أنه لا علاقة له بما يسمى "مهرجان المبدعات العرب"، الذي انتشرت أخباره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد إدارة المهرجان.



وأضاف: "في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": هذا المهرجان أنا بريء منه، وتم استغلال اسمي، ولم أحضر، ولم أوقع أي عقود أو اتفاقيات مع إدارة المهرجان، وعلمت به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحدا ممن نظموا المهرجان، معرفة شخصية.