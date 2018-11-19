ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علاء نصر ينفي علاقته بمهرجان المبدعات العرب.. ويؤكد: تقدمت ببلاغ ضد المهرجان.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
طارق موسى
أعلن المخرج علاء نصر، أنه لا علاقة له بما يسمى "مهرجان المبدعات العرب"، الذي انتشرت أخباره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد إدارة المهرجان.

وأضاف: "في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": هذا المهرجان أنا بريء منه، وتم استغلال اسمي، ولم أحضر، ولم أوقع أي عقود أو اتفاقيات مع إدارة المهرجان، وعلمت به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحدا ممن نظموا المهرجان، معرفة شخصية.
loading...

ترشيحاتنا

السعوديون يطلقون حملة مقاطعة لـ السياحة التركية

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بعد مشادة لفظية .. مصطفى خاطر لـ متابعة: كلمينا عن السواد اللى جواكي

الملك سلمان يلقي خطابا مطولا للشعب السعودي

كارثة في آي باد الجديد.. فيديو

منتخب الجزائر يتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.. فيديو

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

احتلال عربي لـ أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.. 5 فرق تأهلت والسادس في الطريق

فضيحة جديدة لأردوغان.. يمول الإرهاب تحت عباءة الأعمال الخيرية في سوريا

ترامب يعقد اجتماعا لاتخاذ قرار الإعلان عن صفقة القرن

محمد صبحي: تنبأت في 2007 أن القدس ستكون عاصمة إسرائيل.. فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟