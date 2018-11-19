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سامح عاشور: خريجو التعليم المفتوح خطر على نقابة المحامين.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:18 ص
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
محمد القاضي
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن التعليم المفتوح عبارة عن اختراع تم في الجامعات المصرية يقتضي عمل صندوق خاص يدفع فيه الطالب مبالغ نظير حصوله على ليسانس من الجامعة.

وأضاف "عاشور"، خلال استضافته عبر فضائية "إل تي سي"، أن النقابة قامت بعمل حملة للتصدي لخريجي كلية الحقوق من التعليم المفتوح، معقبا: "خريجي التعليم المفتوح خطر على القضاة وخطر علي المحاماة وخطر على أي وظيفة أخرى".

وأشار نقيب المحامين إلي أن هناك عدد محدود دخل النقابة عندما كانت النقابة تحت إدارة قضائية في فترة من الفترات، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين كانت حريصة على إدخال خريجي التعليم المفتوح لنقابة المحامين.

وأوضح أن خريج ليسانس حقوق درس في الثانوية العامة مواد لم يدرسها خريج التعليم المفتوح، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مساواة بينهما.
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