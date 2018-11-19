وضع لافتات توعوية لحملة 100 مليون صحة بشوارع وميادين أسوان

بدأت مديرية الصحة بأسوان فى وضع لافتات للتوعية بحملة "100 مليون صحة" بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الحملة بمحافظة أسوان فى الأول من شهر ديسمبر القادم ولمدة 3 شهور.



ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بصحة أسوان، بأن الحملة ستتم خلال 3 أشهر بجميع أنحاء المحافظة على مدار جميع أيام الأسبوع بدون توقف من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات الصحية.



وأشار إلى أن الحملة ستتم فعالياتها أيضًا فى 13 مستشفى، وعلاوة على 34 نقطة متحركة حيث سيقوم بالكشف الطبى على المواطنين 308 فريق طبى منهم 87 فريق طبى بمركز ومدينة أسوان و 28 فريق طبى بمركز ومدينة دراو و 77 فريق طبى بمركز ومدينة كوم أمبو و 24 فريق طبى بمركز ومدينة نصر النوبة ، وأخيرًا 92 فريق طبى بمركز ومدينة إدفو.