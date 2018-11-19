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محافظات

هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أقدم شاب قبطي وفتاة مسلمة على تدشين مبادرة اسعد غيرك بمحافظة بورسعيد لإرثاء تأكيد أن الوطن واحد للجميع والدين لله الواحد وأن مصر ستظل إلى أبد الآبدين يد واحدة أقباط ومسلمين.

كان الشاب القبطي البورسعيدي أبانوب كيرلس حرص في لافته علي توزيع حلوى المولد النبوي، أمام المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، وذلك على المصلين، وفي ذات التوقيت حرصت الشابة المسلمة البورسعيدية مروة السيسي علي توزيع حلوى المولد داخل الكنيسة.

جاء تحرك الشاب القبطي و الفتاة المسلمة ضمن فاعليات مبادرة "اسعد غيرك" ببورسعيد ، في مشهد جسد العلاقة الوطنية التاريخية التي تربط المسلمين والأقباط، وأبدى المصلين سعادتهم من المبادرة مؤكدين ان مصر بمسلميها وأقباطها تجمعهم الأفراح والأحزان والأعياد كجسد واحد لوطن واحد.



هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد
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