طلاب من أجل مصر تنظم مسيرة بجامعة كفر الشيخ لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع أسرة "طلاب من اجل مصر" مسيرة داخل الحرم الجامعى يومى ١٨ و١٩ نوفمبر الجاري من أمام مقر الجامعة مرورا بكليات الجامعة المختلفة.



وتأتى هذه المسيرة، فى إطار حملة "١٦ يوما"، الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة ١٠٠ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .



من ناحية أخرى تنظم إدارة كلية الطب البشري بالجامعة مؤتمرها الدولي الأول، تحت عنوان "تعزيز التعاون العلمى بين مصر وألمانيا فى مجال السلامة الحيوية"، وذلك اليوم الاثنين بإحدى قاعات الكلية.