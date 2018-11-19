ضربة موجعة من الأحزاب السياسية العراقية ضد قطر

رفضت الكتل السياسية العراقية بشكل قاطع اقتراح قطر بتشكيل تحالف خماسي في المنطقة يضم إيران وتركيا وسوريا.



وكان من ضمن الرافضين للمقترح "تحالف سائرون"، بقيادة مقتدى الصدر، حيث قال النائب عن التحالف، علي غاوي، إن "سائرون" يرفض دخول العراق بأي محور إقليمي مهما كان، مشددًا على ضرورة أن تبقي بلاده على علاقات متوازنة مع دول الجوار، وفق ما نقلته العربية السعودية.



كما استنكر المحور الوطني، الذي يضم القوى السياسية السنية في العراق، المقترح القطري، حيث اعتبرت القيادية في التحالف، النائب انتصار الجبوري، أن على العراق البقاء بعيدًا عن المحاور الدولية والإقليمية.



وتعتبر هذه الاستنكارات حجر الأساس في التصدي للمقترح القطري الذي قد لا يرى النور دون مشاركة العراق فيه.



