محافظ الغربية: تمويل 4550 مشروعا للشباب بقيمة 505 ملايين جنيه

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت قيمتها 505 ملايين 253 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة بإجمالي 4550 مشروع تم تنفيذها هذا بالإضافة إلى 301 مشروع تحت الدراسة بتكلفة 86 مليونا و500 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن هذه المشروعات تمثلت في مشاريع تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وفرت 10239 فرصة عمل للشباب، ويأتي ذلك في إطار متابعة محافظ الغربية المستمرة لبرنامج مشروعك والذى يقوم بتقديم قروض بفائدة بسيطة للشباب تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.



وفي هذا السياق وجه محافظ الغربية مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير جميع الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة مما يساهم فى القضاء على البطالة.



كما نوه محافظ الغربية أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى الأصل فى تطور الإقتصاد لتحولها مستقبلًا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة .. كما أنها تتميز بتوليدها للأفكار الجديدة للتنمية وتستوعب البطالة وتخلق مستثمرين صغار.